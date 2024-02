Ex Milan, Kakà in splendida forma: scarta tutta la difesa e segna | Video

Come afferma il detto: "Il lupo perde il pelo, ma non il vizio". E lo stesso si può dire di Ricardo Kakà, ex calciatore del Milan, che per anni ha deliziato i tifosi rossoneri con le sue spettacolari giocate e ancora oggi, dopo il ritiro, non ha perso l'abitudine di dare spettacolo. Il brasiliano, infatti, ha preso parte ad un match di beneficienza, in cui per altro ha subito un intervento piuttosto avventato di IShowSpeed.