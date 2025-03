Ex Milan, Giroud: celebrazione da brividi da parte della Francia | VIDEO

Lo Stade de France ha reso omaggio a Olivier Giroud, ex attaccante del Milan e top scorer nella storia della Nazionale della Francia. "È pura felicità - aveva detto l'ex rossonero nella sua intervista a Focus Dimanche su RTL - Ci sarà molta nostalgia, ma sono momenti che sono orgoglioso di condividere con i miei cari, la mia famiglia e i miei amici che sono venuti da Grenoble. Avere intorno a me tutte le persone a me care, e ovviamente i miei figli, con cui sarò in campo, creerà dei ricordi meravigliosi". Ecco il video della celebrazione dai colleghi di TF1.