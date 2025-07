Andrea Bozzolan, ex calciatore del Milan da poco passato alla Reggiana a titolo definitivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei canali ufficiali del suo nuovo club, soffermandosi in modo particolare sulla sua esperienza in rossonero e su alcuni singoli in modo particolare, da Paolo Maldini a Rafael Leao. Ecco, dunque, le sue parole in merito.