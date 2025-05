David Beckham, ex calciatore del Milan, compie oggi 50 anni: ecco il video con i suoi migliori momenti in rossonero ...

Uno dei calciatori più talentuosi passati dal Milan nel corso delle ultime decadi è senza ombra di dubbio David Beckham, ex tra le altre di PSG e Real Madrid. L'inglese, giunto in rossonero in prestito nel 2009 dopo che aveva già fatto esperienza nel Manchester United, nei Blancos e nei Los Angeles Galaxy, ha vissuto una seconda parentesi nel Diavolo solo un anno più tardi. E nonostante il poco tempo in cui è stato nel club di via Aldo Rossi, ha comunque lasciato un segno nei tifosi. Nessun trofeo, ma un amore da parte dei supporter di San Siro incondizionato.