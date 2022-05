Ex Milan, Beckham compie 47 anni: gli auguri social del club rossonero

L'ex calciatore David Beckham compie oggi 47 anni. L'inglese ha vestito la maglia del Milan nelle stagioni 2008/2009 e 2009/2010

Uno dei calciatori più amati di sempre compie 47 anni, si tratta di David Beckham, attuale presidente dell'Inter Miami. L'inglese ha vestito la maglia del Milan in due occasioni. Sfruttando la pausa del campionato americano, in cui militava con la maglia dei Los Angeles Galaxy, Beckham ha giocato nell'ultimo Milan di Carlo Ancelotti, nella stagione 2008/2009 e nella prima e unica di Leonardo, nella stagione 2009/2010. Un giocatore arrivato al tramonto della sua carriera, ma che si rivelò prezioso prima dell'infortunio al tendine d'Achille che chiuse in anticipo la sua avventura.