Ex Milan – Balotelli sui social si schiera dalla parte di Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo è al centro di un vero e proprio polverone dopo i recenti fatti con il Manchester United e, per ultimo, con il Portogallo, fresco di eliminazione dal Mondiale in Qatar. Tanti calciatori si sono schierati dalla sua parte, compreso anche Mario Balotelli. L'ex attaccante del Milan non è mai stato un grande fan di CR7, ma ha ritenuto giusto prenderne le sue difese in quanto si tratta di uno dei calciatori più forti di tutti i tempi. "Non sono un fan suo, è risaputo. Ma per ciò che ha fatto per il calcio questo ragazzo MERITA PIU' RISPETTO", ha scritto Balotelli attraverso una storia su Instagram con tanto di foto di Cristiano Ronaldo. Ziyech, il grande Mondiale lo allontana dai rossoneri