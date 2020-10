Europa League, La Uefa omaggia il Milan: i migliori gol nella competizione (Video)

Europa League, i migliori gol del Milan

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo l’anno di purgatorio, in cui il Milan ha dovuto rinunciare all’Europa League causa Fair Play Finanziario, i rossoneri ritorneranno a giocare la competizione Uefa. Il profilo Twitter dell’ente europeo, attraverso il proprio profilo Twitter, ha voluto omaggiare uno dei club più gloriosi della storia con un video che mostra i gol più belli segnati in Europa League. Spoiler? Il siluro di Pato contro il Werder Brema e il tiro preciso di Hakan Calhanoglu contro l’Arsenal. E gli altri? Ecco il video per scoprirlo…

