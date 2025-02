Esordio da sogno per Gimenez: assist e vittoria sulla Roma, il messaggio del padre

Ieri sera è stato un momento speciale per Santiago Gimenez, che ha fatto il suo esordio con il Milan in una sfida emozionante contro la Roma

Ieri sera è stato un momento speciale per Santiago Gimenez, che ha fatto il suo esordio con il Milan in una sfida emozionante contro la Roma. Nel corso dei 30 minuti concessi dal mister, l’attaccante messicano ha dato il suo contributo decisivo, regalando un assist al compagno Joao Felix per il gol del 3-1, che ha fissato il punteggio finale a favore dei rossoneri.