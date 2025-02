Sul secondo giallo a Tomori: "Corretto il secondo giallo per Tomori che commette fallo su Colombo. Però attenzione, sembra partire il calciatore dell'Empoli in posizione netta di fuorigioco. Tralasciando la disquisizione tecnica sul timing dell'assistente di certo il VAR non può intervenire sulle ammonizioni. Se fosse un cartellino rosso diretto sì. Ma soprattutto non mi è piaciuto il VAR Serra, perché se si decide ad inizio partita di non intervenire su un intervento pericoloso di Cacace che interviene con il piede a martello sopra la caviglia con intensità su Walker, allora trovo completamente difforme il suo intervento nel finale per far espellere Mariannucci, colpevole di un calcetto che secondo me non ha nulla di violento". LEGGI ANCHE: Empoli-Milan, c'è un problema più grande di Pairetto: e se non si cambia registro ... >>>