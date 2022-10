Empoli-Milan 1-3: Tonali, l’immagine social con la fascia da capitano

Nel post-partita di Empoli-Milan Sandro Tonali, alla domanda sulla fascia da capitano indossata per la prima volta, ha risposto così: "Preferivo non indossarla oggi dopo gli infortuni di Calabria e Kjaer, non volevo indossarla così. Sono contento della vittoria, ma dispiace per i tre infortuni pesanti". La maturità del giovane vecchio Tonali non è una novità, una risposta da veterano che continua a far ben sperare il Milan per il presente e per il futuro. Il tema però resta, la strada da 'capitan futuro' è ormai tracciata.