Donnarumma fischiato a San Siro, social in fiamme: le reazioni | LIVEBLOG

Come previsto, i tifosi del Milan presenti a San Siro stanno sommergendo di fischi Gianluigi Donnarumma. Ecco le reazioni social

Una bordata di fischi stanno accompagnando la partita di Gianluigi Donnarumma. L'ex portiere del Milan, a partire suo ingresso in campo, ha subìto un trattamento prevedibile. Troppo aperta la ferita dei tifosi rossoneri, che si sono sentiti presi in giro dal comportamento di un giocatore che poteva davvero diventare una bandiera. Se San Siro non perdona nulla a Donnarumma, sui social il trattamento non è da meno. Ecco le migliori reazioni social raccolte per voi. Intanto ecco la nostra intervista ESCLUSIVA con Mauro Tassotti. Ecco cosa ci ha detto