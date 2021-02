Djokovic, nona vittoria agli Australian Open: i complimenti del Milan

Djokovic, i complimenti del Milan al suo tifoso

Novak Djokovic si conferma sempre di più il tennista numero uno al mondo. Il serbo vince per la nona volta in carriera l’Australian Open, soffrendo soltanto nel primo set, terminato 7-5. I successivi due sono stati mandati in archivio con un doppio 6-2. Diciottesimo torneo del grande slam per il noto tifoso rossonero. A proposito di fede calcistica, proprio il suo Milan ha voluto complimentarsi con lui per l’ennesima vittoria di un trofeo con un semplice ma significativo messaggio. Ecco il post.

