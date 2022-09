Derby Milan-Inter 3-2: tutta la gioia dei tifosi rossoneri sui social

Il derby tra Milan e Inter è finito 3-2 per il Diavolo. Vittoria meritata e celebrata sui social in questo modo dai tifosi rossoneri

Derby stupendo quello andato in scena a 'San Siro' tra Milan e Inter. L'ha vinto, meritatamente, la squadra di Stefano Pioli, quella Campione d'Italia e con lo Scudetto sul petto, con un 3-2 più stretto di quanto non abbia detto in realtà il campo. Vediamo, dunque, come hanno vissuto questa bella vittoria i tifosi del Diavolo sui social.