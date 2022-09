Derby Milan-Inter, Pioli: “Può essere un’altra stagione importante”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato a 'Milan TV' dopo il derby Milan-Inter, partita della 5^ giornata della Serie A 2022-2023

Daniele Triolo

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' al termine del derby Milan-Inter, partita della 5^ giornata della Serie A 2022-2023 svoltosi a 'San Siro'. Ecco le sue dichiarazioni.

Derby Milan-Inter 3-2, le dichiarazioni di un soddisfatto Pioli

Sulla partita: "Chiaramente sono felice per la vittoria. Con uno stadio così è uno spettacolo, i tifosi ci regalano energia. Per 70' la squadra mi è piaciuta tantissimo, ha giocato con maturità, lucidità e ha lottato tanto. Avevamo tanti duelli da affrontare, lo abbiamo fatto con coraggio e personalità. Poi dirò alla squadra che non bisogna mai rilassarsi. Abbiamo rimesso in gioco una gara chiusa e dobbiamo ringraziare Mike Maignan. Da questa gara impariamo un'altra lezione importante".

Sulla reazione della squadra dopo lo svantaggio: "Credo che nello sport, soprattutto nel calcio, l'aspetto mentale faccia la differenza. Siamo andati sotto, ma i miei giocatori stavano bene in campo. Erano precisi, pericolosi. Non abbiamo subito il contraccolpo. Saper stare dentro la partita, in un modo chiaro, fa in modo che tu possa superare gli aspetti anche più delicati che si presentano all'interno di una partita".

Sul derby e sull'imminente trasferta di Champions League: "Mi spiace sia stata giudicata in maniera così penalizzante la partita contro il Sassuolo. Anche lì avevo visto cose positive. Ma oggi abbiamo fatto bene tante cose. Io tranquillo non lo sono mai, mi piace vivere le partite così. So come lavora la squadra, so quanto i giocatori vogliano giocare insieme, quanto si vogliano sacrificare, quanto vogliano stare in campo. Se manteniamo questi atteggiamenti, sarà un'altra stagione importante. Ci sono tante squadre, però, che vogliono vincere e bisogna restare concentrare. Ora possono festeggiare, ma martedì si va a Salisburgo, li ho visti giocare 3-4 partite, sono una squadra pericolosa. La nostra squadra, però, vuole queste sfide. Abbiamo speso tanto oggi, vedremo di fare le cose fatte bene. Ma siamo cresciuti tanto, siamo più consapevoli, più pronti. Anche per la Champions, che pretende un livello qualitativo, quantitativo, importante. Sarebbe importante cominciare con un risultato positivo".

Sul momento caldo della partita: "Credo che noi siamo stati molto bravi a rimanere lucidi dopo lo svantaggio, abbiamo giocato molto bene. Siamo andati in vantaggio, abbiamo fatto il terzo gol. L'Inter ha fatto di più nel finale rispetto a noi, ma avere un portiere così forte è un merito".

Sulla posizione a sorpresa di Sandro Tonali: "Ci aspettavamo che su Theo uscisse di più Nicolo Barella piuttosto che Denzel Dumfries, per cercare di far muovere Marcelo Brozović abbiamo aperto più spesso Sandro Tonali. Dovevamo, però, rientrare più spesso su Ismaël Bennacer, cambiare gioco. A volte lo abbiamo fatto bene, a volte meno bene".