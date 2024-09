Derby Inter-Milan, Leao non gradisce la sostituzione, poi fa gol Gabbia (VIDEO)

Il Milan, nell'ultimo turno di Serie A, ha battuto l'Inter per 1-2, in un derby accesissimo. I rossoneri si sono imposti con la bellissima serpentina di Christian Pulisic e la rete di Matteo Gabbia nel finale di gara. I rossoneri sono tornati a vedere la luce dopo un periodo disastroso, nel quale anche l'allenatore sembrava dover cambiare. Il Diavolo è ora a otto punti in campionato e si è rimesso in corsa per le prime posizioni. Nonostante la bella vittoria e il clima in casa rossonera sembra tornato alla normalità, c'è un avvenimento che ha fatto discutere.