Derby Inter-Milan, Giroud ‘King of San Siro’. E spunta il like di Botman

Sven Botman è il grande obiettivo di mercato per la difesa. Dopo il derby Inter-Milan l'olandese ha lasciato un like galeotto sotto una foto di Olivier Giroud

"Non compriamo tanto per comprare, se lo facciamo dobbiamo migliorare altrimenti rimaniamo così". Una frase che i tifosi del Milan avranno imparato a memoria in questo calciomercato di gennaio. C'era solo un giocatore che rappresentava al meglio il miglioramento della difesa tanto voluto dai piani alti: Sven Botman. I rossoneri ci hanno provato con insistenza, però il Lille non ha voluto privarsi di un giocatore importante a stagione in corso. Ma il Milan non ha intenzione di mollarlo e ci proverà nuovamente in estate.