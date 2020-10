Derby Inter-Milan, Calhanoglu non vede l’ora: il post Instagram

Derby Inter-Milan, l’attesa di Calhanoglu

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Se ancora ci fossero dei dubbi sul suo momento di forma, Hakan Calhanoglu ha spazzato via tutti i sospetti in nazionale, segnando un gol e servendo un assist nell’ultimo match della Turchia. Adesso però è già tempo di guardare avanti, con il derby Inter-Milan che è in programma domani alle ore 18 a San Siro. Lo stesso giocatore, attraverso il proprio profilo Instagram, ha postato la nota foto che ritrae Manuel Rui Costa e Marco Materazzi, spettatori inermi del lancio dei fumogeni che ha visto protagonisti i tifosi nerazzurri nelll’euroderby di Champions League del 2005. Calhanoglu si è mostrato impaziente scrivendo ‘Aspettando il derby’. Cresce l’attesa, il numero 10 vuole confermarsi ancora.