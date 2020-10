Derby Inter-Milan, sfida Theo Hernandez-Hakimi: che numeri per i due!

Theo Hernandez e Hakimi, numeri da top player

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Cresce l’attesa per il derby Inter-Milan, in programma domani alle ore 18 a San Siro. All’interno del match ci sarà una sfida affascinante che coinvolgerà Theo Hernandez e Achraf Hakimi, due dei punti di forza principali per entrambe le squadre. I due ex Real Madrid si troveranno di fronte l’un l’altro, in un duello che si preannuncia infuocato. A giudicare dai numeri, la partita potrebbe decidersi proprio in quella porzione di campo.

Secondo quanto riferisce ‘Opta’, Theo Hernandez è il difensore più giovane ad aver segnato almeno 7 gol nei 5 maggiori campionati europei. Hakimi, invece, è il secondo assist-man più giovane (12), dietro soltanto al talento del Borussia Dortmund Jadon Sancho (17).

