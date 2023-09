Milan, Leao stizzito durante il derby. E Stramaccioni solleva dei dubbi …

"Il gesto di Mike Maignan , che si leva i guanti stizzito e se ne va, ci sta. È arrabbiato, fa parte del calcio: ci sta. Il gesto di Leao è fatto da un giocatore che può diventare un top assoluto a livello europeo. Ma questo passa dalla crescita mentale: l'esultanza dopo il 2-1 non è rabbiosa".

"Leao era già infelice per quello che stava accadendo e l'esultanza è quasi di soddisfazione: non va a prendere il pallone. Eppure è il gol del 2-1, è quello che può riaprire il derby, e dopo questa occasione il Milan ne ha un'altra, quando poi Simone Inzaghi ruggisce e cambia la gara con le sostituzioni che chiudono la gara", ha concluso Stramaccioni. Milan-Newcastle, la probabile formazione: Pioli sorprende tutti >>>

