Demolire San Siro? Altobelli non ci sta: ecco che ha detto su Instagram

Alessandro 'Spillo' Altobelli, ex attaccante di Inter e Juventus, contrario alla demolizione di San Siro per far spazio al nuovo stadio

Daniele Triolo

Alessandro 'Spillo' Altobelli, ex attaccante di Inter, Juventus e Nazionale Italiana, si oppone alla demolizione dello stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro per far spazio al nuovo stadio di Milano.

Come noto la Cattedrale progettata dallo studio Populous dovrebbe vedere la luce nel 2027 e sorgere sempre nella zona di San Siro. Il 'Meazza' gli farebbe posto: dalla demolizione dello storico stadio di Milan e Inter si salverebbe soltanto una torre e parte della copertura del terzo anello, retaggio dei Mondiali di Italia '90.

Altobelli, in una storia pubblicata sul suo account ufficiale del popolare social network 'Instagram', si è opposto alla demolizione dello stadio di San Siro. Ha pubblicato una foto dello stadio colorato di nerazzurro (e ci mancherebbe se fosse stato il contrario, n.d.r.) con una frase che non ha lasciato spazio a molte altre interpretazioni.

"Saremo in 100mila quando il Sindaco Sala vorrà dare la prima picconata a questo museo del calcio". Altobelli ha lanciato, dunque, il guanto di sfida all'Amministrazione Comunale per salvaguardare lo stadio dove ha segnato tanti gol con la maglia della seconda squadra di Milano.