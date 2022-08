De Ketelaere, il saluto al Brugge: l’emozionante video su Instagram

Non solo il Milan, perché anche Charles De Ketelaere ha spinto in maniera particolare per vestire la maglia rossonera. Prima il rifiuto al Leeds, che offriva più soldi del Diavolo, poi la rinuncia ad alcuni bonus che hanno accelerato la chiusura dell'affare. Tutto questo perché c'era la voglia di compiere un passo in avanti per quanto riguarda la sua carriera professionale.

Il classe 2001, però, non può che essere grato al Brugge, club in cui ha trascorso ben 14 dei suoi 21 anni. E per dimostrarlo ha pubblicato un emozionante video su Instagram in cui ha ripercorso la sua storia con il club belga, che lo ha accolto da bambino e lo lascia partire da uomo. Questa la didascalia: "Grazie per questi fantastici 14 anni. Siamo il Brugge, siete stati fantastici".