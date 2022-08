Calciomercato Milan – Difesa, spunta il nome di un insospettabile

Nella notte è arrivato a Milano il fantasista belga Charles De Ketelaere, ma il calciomercato estivo del Milan non si fermerà di certo al promettente classe 2001 strappato al Bruges per 35 milioni di euro bonus compresi. Paolo Maldini e Frederic Massara, infatti, sanno benissimo di dover acquistare almeno altri due calciatori per completare l'organico a disposizione di mister Stefano Pioli. Obiettivi: un centrocampista centrale ed un difensore centrale.