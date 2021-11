Curva Sud Milan: “Coreografia? Da oggi sarete più fieri di essere milanisti!”

La Curva Sud del Milan ha spiegato i motivi che l'hanno spinta a realizzare la toccante coreografia pre derby contro l'Inter

Il derby Milan-Inter, prima che sul campo, si è sempre giocato sugli spalti a colpi di coreografie. Questa volta, però, la Curva Sud ha spiazzato tutti proponendo uno splendido omaggio al personale sanitario che ha lavorato e sta lavorando per combattere la pandemia. Il tifo organizzato rossonero, attraverso il proprio profilo Instagram, ha voluto spiegare la sua scelta. Queste le dichiarazioni: "Tutti sanno che Milan-Inter è da sempre 'La partita' per noi della Curva Sud. La coreografia di questo derby nasce un anno e mezzo fa, quando chiusi in casa sentivamo serene a tutte le ore e si contavano centinaia di morti. In quelle settimane uomini e donne, sono scesi a mani nude in trincea senza indugio, per cercare di salvare i nostri nonni, i nostri padri, i nostri fratelli, i nostri amici".