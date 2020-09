Crotone-Milan, Brahim Diaz esulta così dopo il gol: il post social

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Prima partita da titolare, primo timbro per Brahim Diaz. Lo spagnolo ha giocato al posto di uno spento Samu Castillejo che, da subentrato, ha confermato di non essere al meglio dal punto di vista fisico. L’ex Real Madrid, attraverso i propri profili social, ha mostrato tutta la sua felicità per il gol che ha chiuso la partita contro il Crotone. Nessuna frase ad effetto, soltanto tanta concretezza e un ‘Forza Milan’ che vale più di mille parole. Ecco il post.

