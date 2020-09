Crotone-Milan 0-2, Rafael Leao: “Contento di essere tornato”

Il ritorno di Rafael Leao

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Bella vittoria del Milan in trasferta contro il Crotone. I ragazzi di Stefano Pioli hanno chiuso la pratica grazie ad un 2-0 firmato Franck Kessie e Brahim Diaz. Dopo l’infortunio di Ante Rebic, che sembrerebbe meno grave del previsto, ha fatto il suo ingresso in campo Rafael Leao, al minuto 83′, entrando al posto di Hakan Calhanoglu. Un ritorno che vale oro per l’allenatore del Milan, alle prese con tantissime defezioni in attacco, Zlatan Ibrahimovic in primis. Il numero 17, attraverso i propri profili social, ha voluto esprimere la propria felicità per aver giocato l’ultimo spezzone del match e per i 3 punti. Ecco il post.