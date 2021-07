Costa d’Avorio, Diallo su Kessie: “Sto cercando di imparare dal Presidente”

Simpatico siparietto tra Amad Diallo e Franck Kessie che arriva dal ritiro della Costa d'Avorio. Ecco il post social del calciatore dello United

Franck Kessie e i calci di rigore sono un binomio difficile da dividere. Il centrocampista, con la maglia del Milan, ha dimostrato spesso e volentieri una freddezza fuori dal comune quando si presenta dal dischetto. A questo proposito è arrivato un post social molto divertente di Amad Diallo, ex Atalanta attualmente al Manchester United. Il giovane talento ha condiviso una foto in cui osserva Kessie calciare uno dei suoi proverbiali penalty con la concentrazione di sempre. Per questo motivo, conoscendo bene le qualità del compagno di squadra, ha aggiunto come descrizione "Sto solo cercando di imparare dal Presidente". Un attestato di stima non indifferente per un calciatore ormai diventato un top in Europa nel suo ruolo. Vlasic, Ballo-Touré e Bakayoko: ecco le notizie di oggi sul mercato del Milan.