Coronavirus – Pioli ringrazia chi combatte nella lotta al CoVid_19 (VIDEO)

NEWS MILAN – Stefano Pioli, tecnico del Milan, in un video-messaggio pubblicato sui canali social del club rossonero, ha voluto ringraziare chi si trova in prima linea nella lotta contro la diffusione ed il contagio del coronavirus nel nostro Paese, invitandolo a partecipare alla raccolta fondi di ‘Fondazione Milan‘ per supportare AREU Lombardia (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza).

“Fondazione Milan ha istituito una raccolta fondi per supportare AREU, l’Agenzia impegnata nell’assistere coloro che sono stati colpiti dal CoVid_19 in Lombardia. Sostieni insieme a noi chi lavora e lotta ogni giorno per fronteggiare quest’emergenza. Combattiamo insieme questa battaglia al fianco di medici, dottori ed infermieri, a cui va il mio personale ringraziamento”. La UEFA, intanto, vista l’emergenza coronavirus, sta meditando una clamorosa decisione per quanto concerne il calcio internazionale …

