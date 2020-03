UEFA, si valuta la sospensione del FFP: il Milan e l’Italia sperano

ULTIME NEWS – L’emergenza coronavirus avrà certamente importanti ripercussioni anche sui bilanci delle società di calcio. Un fattore che la UEFA dovrà necessariamente tenere in considerazione visto che inciderà e non poco sul Fair Play Finanziario in termini di ricavi e di perdete.

Come spiega questa mattina la Gazzetta dello Sport, la UEFA starebbe valutando una possibile sospensione del Fair Play Finanziario. L’organizzazione europea ha creato due diverse commissioni per esaminare quali dovranno essere i provvedimenti da prendere per superare il momento di emergenza.

L'ipotesi è che la UEFA possa in qualche modo aiutare le società, non considerando i rossi di bilancio della stagione 2019-20, senza tuttavia far scomparire i controlli. Le perdite non sarebbero contabilizzate in generale. Roma e Juve ne gioverebbero dal momento che nei primi 6 mesi stagionali hanno segnato pesanti rossi di bilancio, ma anche il Milan che se dovesse entrare in Europa a giugno dovrebbe trattare con la UEFA l'inizio del Settlement Agreement.

