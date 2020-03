Coronavirus – Milan, Donnarumma: “Vinceremo anche questa partita”

ULTIME NEWS MILAN – Anche Gianluigi Donnarumma, attraverso il proprio profilo Instagram, si unisce all’appello dei personaggi famosi che hanno detto la loro sull’emergenza coronavirus. Il portiere del Milan ha voluto far sentire la propria vicinanza soprattutto alle persone che hanno avuto la sfortuna di rimanere contagiati. Ecco le sue parole:

“Ciao ragazzi, in questo momento di grande difficoltà stiamo uniti, anche se distanti. Il mio pensiero va a tutte le persone malate e a coloro che lavorano senza sosta per loro e per tutti noi. Facciamoci forza, vinceremo tutti insieme questa partita”.