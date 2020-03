Coronavirus – Giacinti: “Comportiamoci in modo responsabile”

NEWS MILAN – Valentina Giacinti, capitano ed attaccante del Milan Femminile di Maurizio Ganz, ha pubblicato nelle scorse ore un post sul suo account ufficiale del popolare social network ‘Twitter‘, invitando la gente italiana a seguire tutte le direttive del Governo volte a contrastare l’emergenza coronavirus.

“Comportiamoci in modo responsabile – ha scritto la Giacinti come didascalia ad un fumetto che la ritrae, con la maglia rossonera, sul divano con la mascherina -. Resta a casa, stai al sicuro”. In Spagna, intanto, è esplosa la bomba del CoVid_19 in casa Valencia, ultima rivale dell’Atalanta in Champions League: clicca qui per tutti i dettagli della vicenda.

