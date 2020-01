Coppa Italia – Verso Milan-Torino: San Siro onorerà Bryant

NEWS MILAN – Quasi tutto pronto, a ‘San Siro‘, per Milan-Torino, gara valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. Il pubblico rossonero renderà omaggio a Kobe Bryant, ex stella NBA, icona dei Los Angeles Lakers, scomparso tragicamente domenica all’età di 41 anni in un incidente in elicottero.

San Siro ricorderà il ‘Black Mamba‘, notoriamente tifoso rossonero, come evidenziato anche dallo scatto pubblicato dall’account ufficiale del Milan sul popolare social network ‘Twitter‘.

Per le formazioni ufficiali dei rossoneri di Stefano Pioli e dei granata di Walter Mazzarri, continua a leggere >>>

