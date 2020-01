Coppa Italia – Verso Milan-Spal: le foto dallo spogliatoio rossonero

NEWS MILAN – Quasi tutto pronto, a ‘San Siro‘, per Milan-Spal, gara in programma alle ore 18:00 e valida per gli ottavi di finale ad eliminazione diretta della Coppa Italia 2019-2020.

Nelle fila del Milan saranno presenti anche gli ultimi due acquisti della sessione invernale di calciomercato, ovvero Asmir Begović, portiere bosniaco classe 1987, e Simon Kjaer, difensore danese classe 1989.

Ecco, nell’attesa dell’inizio del match, le immagini ufficiali dello spogliatoio rossonero prima di Milan-Spal così come distribuite dal club rossonero attraverso il proprio account sul popolare social network ‘Twitter‘.

Intanto, sul fronte mercato, sembra ormai finita la 'love story' tra il Milan e Jesús Suso, in odore di cessione

