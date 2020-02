Coppa Italia – Milan-Juventus: 100^ presenza in rossonero per Calabria

NEWS MILAN – Davide Calabria, terzino destro classe 1996, in occasione di Milan-Juventus, semifinale di andata di Coppa Italia in svolgimento questa sera a ‘San Siro‘, ha raggiunto quota 100 presenze ufficiali con la maglia del Diavolo in tutte le competizioni.

Calabria, infatti, che ha esordito con la Prima Squadra rossonera il 30 maggio 2015, a Bergamo, per Atalanta-Milan 1-3 della 38^ giornata di quell’edizione della Serie A, ha totalizzato, finora, 80 gare in campionato, 10 in Coppa Italia, 9 in Europa League ed una finale di Supercoppa Italiana.

Calabria, però, secondo i ‘rumors‘ di calciomercato, potrebbe fare i bagagli a fine stagione. Non sarebbe l’unico a salutare il Milan: per scoprire i nomi degli altri indiziati, continua a leggere >>>

