PM – Milan-Juventus, fischi e cori contro Bonucci e Higuaín

NEWS MILAN – Come comunicatoci da Peppe Gallozzi, nostro inviato a ‘San Siro‘ per Milan-Juventus, semifinale di andata di Coppa Italia, il difensore Leonardo Bonucci e l’attaccante Gonzalo Higuaín, oggi bianconeri ma rossoneri rispettivamente nelle stagioni 2017-2018 e 2018-2019, sono stati sonoramente fischiati dal pubblico meneghino dapprima nel riscaldamento, poi alla lettura delle formazioni delle due squadre. Per seguire la diretta testuale della sfida di ‘San Siro‘, continua a leggere >>>

