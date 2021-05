Coppa di Svezia, Ibrahimovic al settimo cielo: vince il suo Hammarby

L'Hammarby di Zlatan Ibrahimovic ha vinto l'edizione 2020/2021 della Coppa di Svezia. Ecco il post social del classe 1981

L'Hammarby di Zlatan Ibrahimovic si aggiudica l'edizione 2020/2021 della Coppa di Svezia. L'attaccante del Milan, co-proprietario del club in virtù dell'acquisizione del 50% delle quote, ha assistito al match dalla tribuna dello stadio 'Tele2 Arena' di Stoccolma. Una sfida finita ai calci di rigore dopo lo 0-0 maturato nei tempi regolamentari. Questo il post social dello svedese in cui festeggia il titolo.