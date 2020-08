Conti, Calabria e Cutrone tutti insieme in vacanza (FOTO)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Divisi dal calciomercato, rivali in campo, ma grandi amici fuori. È il caso di Andrea Conti, Davide Calabria e Patrick Cutrone: tutti insieme in vacanza, con le rispettive compagne e figli al seguito.

I due terzini rossoneri, e l’attaccante della Fiorentina, stanno trascorrendo le vacanze in Sardegna. Precisamente a Chia, nel sud dell’isola. In attesa della chiamata dei rispettivi club per il ritiro e l’inizio della prossima stagione, Conti, Calabria e Cutrone si godono alcuni giorni di relax con la famiglia.

