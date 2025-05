'Conte alla Juve, Allegri al Napoli? Calma!'. Suma infiamma il web ma..

La reazione dei tifosi: "Milan su Conte?" — E' bastato questo per rendere virale una normale conversazione sul valzer delle panchine del prossimo anno. Molti utenti, infatti, ne stanno dando un'interpretazione maliziosa, come se il Milan fosse segretamente interessato ad Antonio Conte. Come se fosse un indizio di mercato. Ma è veramente così?

Non conosciamo il 'Suma pensiero', ma forse è giusto contestualizzare meglio il discorso, certamente più ampio e generale. Il tema, come s'è capito, è il domino degli allenatori, che l'anno prossimo potrebbero cambiare squadra. In questi giorni si parla di Allegri al Napoli, di Conte alla Juventus e Gasperini alla Roma. E poi c'è il Milan, che starebbe pensando a Vincenzo Italiano. Una scelta, questa, che - secondo i tifosi - non sarebbe affatto ambiziosa, soprattutto se confrontata con quella delle altre big italiane. Ma, anzi, rappresenterebbe l'ennesimo azzardo ad alto rischio di fallimento. Il Milan non parla e così le voci si moltiplicano. E in base a questi rumors, sono già partiti i primi processi alla società rossonera.

Ecco quindi che qui si innesta il ragionamento di Suma, del tutto coerente e concreto. Della serie: 'State facendo un processo alle intenzioni del Milan, attribuendogli scelte poco ambiziose, ma ancora non è successo nulla. Calma. Aspettiamo e vediamo che decisioni prenderanno i club e poi giudicheremo'. Insomma, ci sembra che Suma stia invocando calma e prudenza. E non che stia svelando manovre segrete di calciomercato (per altro, a noi non risulta una volontà del Milan di prendere Conte. Semmai il sogno sarebbe Allegri). E voi cosa ne pensate?