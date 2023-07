Stam, definito dai rossoneri come "uno dei difensori più forti nel gioco del calcio", ha indossato la maglia del Milan soltanto per due stagioni, dal 2004 al 2006. In precedenza, aveva indossato anche la maglie di Zwolle, Cambuur, Willem II, PSV Eindhoven in patria, Manchester United in Inghilterra e Lazio in Italia. Ha terminato, poi, la sua carriera ad Amsterdam con l'Ajax.