Compleanno Shevchenko, gli auguri del Milan al suo storico bomber

Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan, festeggia oggi il suo 46° compleanno. Gli auguri del club rossonero sui propri canali social

Nato a Dvirkivščyna (Kiev, Ucraina) il 29 settembre 1976, oggi Andriy Shevchenko , ex attaccante del Milan per otto stagioni, dal 1999 al 2006 e poi nell'annata 2008-2009 , festeggia il suo 46° compleanno . Il club rossonero gli ha fatto gli auguri attraverso i propri canali social ufficiali.

Shevchenko ha legato indissolubilmente il suo nome al Milan, nonostante abbia indossato nella sua luminosa carriera anche le maglie di Dinamo Kiev in patria e Chelsea in Premier League. Con i rossoneri, infatti, ha segnato 175 gol in 322 partite disputate tra Serie A, Champions ed Europa League e coppe nazionali.