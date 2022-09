Calciomercato Milan – Leao, ecco la cifra per il rinnovo del contratto

Rafael Leao può siglare il rinnovo del suo contratto con il Milan. Il club rossonero, però, dovrà investire una maxi-cifra per un accordo

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato del rinnovo del contratto di Rafael Leao con il Milan, una questione che sta diventando spinosa e che il massimo quotidiano sportivo nazionale etichetta come "il rinnovo più complesso dell'anno". Il contratto di Leao con il Milan scadrà il 30 giugno 2024, il Chelsea è più che interessato a strappare il giocatore ai rossoneri e c'è la variabile del risarcimento allo Sporting Lisbona da considerare. Motivo per cui la 'rosea' ha provato a calcolare, in via approssimativa, la somma che il Milan dovrebbe (dovrà investire) per trattenere il nativo di Almada in rossonero.

Per il rinnovo del suo contratto Leao chiede al Milan un accordo fino al 30 giugno 2027 da 7 milioni di euro netti a stagione. Possibile, ovviamente, che si possa trovare un'intesa sui 6 milioni di euro netti a stagione. Ma per 'La Gazzetta dello Sport' il grande tema è un altro. Leao chiede che sia il Milan a pagare il risarcimento di 19 milioni di euro (interessi compresi) allo Sporting Lisbona. Un risarcimento che dovrebbero pagare, in parte, anche il Lille e lo stesso giocatore. Insomma, alla fine quanto pagherebbe il Diavolo per firmare un nuovo contratto con Leao?

Rinnovo Leao, il Milan chiamato ad un investimento di 65 milioni

Il Milan, grazie al Decreto Crescita, dovrebbe pagare, tasse incluse, una somma tra i 45 e i 50 milioni di euro, più 15 milioni di euro per il risarcimento allo Sporting. Totale, 65 milioni di euro circa, non pochi. L'investimento estivo per Charles De Ketelaere, tra costi di cartellino e stipendio, non è andato oltre i 50. Questa sarebbe in sostanza la partita per il Milan: decidere se riacquistare o meno Leao. I giochi sono più che mai aperti e sono emerse, dal Portogallo, indiscrezioni importanti sulla questione del risarcimento allo Sporting.

La stampa lusitana, per esempio, ha riportato di un incontro, avvenuto nei mesi scorsi, tra Paolo Maldini e lo Sporting. Un summit nel quale il club di Lisbona avrebbe preteso il pagamento degli interessi sull'indennizzo da 16,5 milioni di euro (più spese fino a 19) fissato dai Tribunali. I contatti tra le parti proseguono da mesi. Tanto è vero che, nello scorso mese di aprile, era stato trovato un accordo a 14 milioni di euro, per una transazione con pagamento immediato. Il Lille avrebbe pagato metà di quella somma.

La soluzione, però, non è piaciuta a Leao, che avrebbe dovuto pagare parte della cifra e che dunque ha detto di no. Da allora, lo Sporting Lisbona ha ottenuto il pignoramento dello stipendio dell'attaccante, attraverso il quale, finora, ha recuperato 500mila euro. Fallito un altro tentativo di transazione, la temperatura sulla questione sta salendo. Maldini sa che con Leao è possibile trovare un accordo, ma questa situazione rischia di complicare tutto. Inoltre, ci sono faticosi rapporti con i rappresentanti del giocatore.

L'avvocato francese con cui Leao, sei mesi fa, ha firmato una procura, è in contrasto con lo storico rappresentante del giocatore, Jorge Mendes. Addirittura ci sarebbe una diffida a trattare con l'agente di CR7. Il contratto in scadenza tra 19 mesi può diventare un problema in breve tempo, soprattutto se la pratica non sarà risolta entro gennaio. Il Milan, in questi mesi, ha fatto diverse proposte, ha provato ad intavolare un summit con l'avvocato francese ma, ad oggi, la svolta non è in vista. Anche se il club di Via Aldo Rossi intende dare certezze al giocatore, contando sulla sua buona volontà di restare.

I Mondiali in Qatar, tra novembre e dicembre, rischiano di allungare le tempistiche dei lavori e cambiare le carte in tavola. La vetrina iridata può far lievitare il valore di Leao, oppure aggiungere dubbi sul suo rendimento ad alto livello. Chelsea e Manchester City, ad ogni modo, restano sul giocatore: la sensazione è che, nonostante una clausola rescissoria di 150 milioni di euro, con un'offerta di 120, formalizzata con dovuto anticipo, il Diavolo potrebbe anche cederlo in estate. Milan, le news più importanti di mercoledì 28 settembre 2022 >>>