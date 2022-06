Compleanno Serginho, gli auguri del Milan sui social

E' il compleanno di Serginho, ex calciatore del Milan. Per lui oggi sono 51. Gli auguri della squadra rossonera ad una leggenda del club

E' il compleanno di Serginho, ex calciatore del Milan. Per lui oggi sono 51. Dopo aver indossato le maglie di Itaperuna, Bahia, Flamengo e Cruzeiro, si trasferisce al San Paolo. Si trasforma da terzino ad ala negli anni successivi e, nel 1999, arriva al Milan per 18 miliardi di lire. Con la maglia rossonera ottiene le gioie più grandi in carriera. Le sue sgroppate sulla fascia gli varranno il soprannome di 'Concorde'. Serginho ha difeso i colori del Diavolo sino al 2008, anno del suo ritiro, dopo un paio di stagioni condizionate dagli infortuni.