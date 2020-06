NEWS MILAN – Oggi Alexis Saelemaekers ha compiuto 21 anni, primo compleanno in rossonero per l’esterno belga. Saelemaekers è in prestito dall’Anderlecht, con il quale ha un contratto fino al giugno 2022.

Il ringraziamento di Saelemaekers, su Instagram, nel giorno del suo compleanno: “Grazie a Dio per avermi concesso un altro anno nella mia vita! Mi sento così benedetto per tutto ciò che mi dai ogni giorno! Grazie a tutte le persone che mi hanno inviato gli auguri di compleanno!”. RISCATTO SAELEMAEKERS: GAZIDIS HA DECISO >>> SEGUICI SUI SOCIAL: CLICCA QUI ⇓