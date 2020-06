Calciomercato Milan – Riscatto Saelemaekers: la decisione di Gazidis

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan ha preso la decisione di rinnovare tutti i suoi contratti in scadenza a giugno 2020 fino ad agosto, quando terminerà il campionato. Tra questi giocatori c’è anche Alexis Saelemaekers, arrivato a gennaio in prestito oneroso dall’Anderlecht. Il giocatore non ha avuto molte occasioni per mettersi in mostra ma, secondo quanto riferisce ‘Calciomercato.com’, Ivan Gazidis ha deciso di riscattarlo definitivamente e verserà 3,5 milioni di euro nelle casse del club belga.

