Compleanno Saelemaekers: ecco gli auguri del Milan su Twitter

Il Milan celebra il compleanno di Alexis Saelemaekers pubblicando un video di 15 secondi su Twitter: tanti i messaggi per il belga

Oggi, 27 giugno, è il compleanno di Alexis Saelemaekers: tanti gli auguri arrivati al giocatore belga, autore di un'ottima stagione con la maglia del Milan. Il ragazzo è molto apprezzato dai tifosi del Diavolo per via del grande impegno che dimostra in campo: deve migliorare tecnicamente, ma tatticamente è un giocatore fondamentale per l'equilibrio della squadra