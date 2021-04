Compleanno Sacchi, gli auguri di capitan Baresi: “Anni indimenticabili”

Franco Baresi, ex capitano del Milan oggi vicepresidente onorario, ha fatto gli auguri al suo allenatore Arrigo Sacchi per il compleanno

Il 1° aprile è una giornata importantissima per i tifosi del Milan. Oltre ai compleanni di Alberto Zaccheronie Clarence Seedorf, si registra anche quello del grande Arrigo Sacchi. L'allenatore del grande Milan degli Immortali nato a cavallo tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio degli anni Novanta, compie 75 anni. Franco Baresi, capitano di quella squadra e oggi vicepresidente onorario rossonero, ha voluto omaggiare l'innovatore di Fusignano con un post Twitter in cui vengono immortalati con in mano la Coppa Intercontinentale. Ecco il post. L'obiettivo Maignan e il battibecco con Ibra: "Sei un attaccante di m..."