Compleanno Rui Costa, gli auguri del Milan: “Classe, eleganza e genio”

Il portoghese Rui Manuel César Costa, ex stella di Benfica, Fiorentina e Milan, compie oggi 49 anni: gli auguri del Diavolo sui social

Rui Manuel César Costa, conosciuto da tutti come Rui Costa , compie oggi 49 anni . Il Milan , una delle sue ex squadre, gli ha fatto gli auguri in un post pubblicato sui propri canali social ufficiali.

Nato a Lisbona il 29 marzo 1972, Rui Costa ha indossato, in carriera, le maglie di Benfica (dal 1991 al 1994 e poi dal 2006 al 2008, per un totale di 174 gare e 30 reti), Fiorentina (dal 1994 al 2001, per un totale di 276 gare e 50 reti) e, appunto, Milan (dal 2001 al 2006, per un totale di 192 gare e 11 reti).