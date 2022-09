Compleanno Ronaldo Il Fenomeno: il post di auguri del Milan sui social

Ronaldo Il Fenomeno, ex attaccante anche del Milan, festeggia oggi il compleanno. In rossonero ha giocato poco, ma ha lasciato il segno

Daniele Triolo

Nato a Rio de Janeiro (Brasile) il 22 settembre 1976, oggi Ronaldo Luís Nazário de Lima, detto Ronaldo Il Fenomeno, festeggia oggi il suo 46° compleanno. Per l'ex attaccante della 'Seleção', che ha indossato la maglia del Milan per 18 mesi, dal gennaio 2007 al giugno 2008, anche gli auguri social del club rossonero.

Ronaldo era arrivato in Italia nel 1997, proveniente dal Barcellona, per indossare la maglia dell'Inter. Dopo cinque anni in nerazzurro, il trasferimento in Spagna, al Real Madrid. Quattro stagioni e mezza con le 'Merengues' prima del suo ritorno a Milano, stavolta, però, sulla sponda rossonera dei Navigli.

Nel Milan, complice una serie di infortuni, sulla falsariga di quanto accadutogli per tutto l'arco della sua carriera, Ronaldo ha disputato appena 20 partite e segnato 9 gol (di cui uno, bellissimo, proprio in un derby contro l'Inter). Pur non prendendo parte alla manifestazione con il Milan poiché vi aveva già giocato in quella stagione con il Real Madrid, nel 2007 ha vinto una Champions League con il Diavolo.

Ha chiuso la sua carriera in patria, con il Corinthians. Oggi è Presidente del Valladolid in Spagna e del 'suo' Cruzeiro in Brasile. Tanti auguri, Ronaldo Il Fenomeno! Milan, si va verso il rinnovo di Pioli: tutti i dettagli >>>