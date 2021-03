Compleanno Ronaldinho: gli auguri del Milan sui social | News

Ronaldinho Gaúcho, nato il 21 marzo 1980, compie oggi 41 anni. Il Milan gli ha augurato buon compleanno con un post sui propri canali social

Nato a Porto Alegre ( Brasile ) il 21 marzo 1980, oggi Ronaldinho Gaúcho compie 41 anni . Il Milan , unico club italiano per cui l'ex funambolo brasiliano ha militato, gli ha augurato buon compleanno con un post sui propri canali social ufficiali.

"Un privilegio avverti ammirato con la nostra maglia - recita la didascalia del Milan, su 'Twitter', al video di auguri pubblicato per il sudamericano -: tanti auguri Dinho".

Ronaldinho, che in Europa ha indossato anche le maglie di PSG e, soprattutto Barcellona , ha giocato nel Milan dall'estate 2008 al gennaio 2011 , collezionando 95 presenze totali e segnando 26 gol complessivi.

In maglia rossonera, Ronaldinho ha vinto lo Scudetto del 2011 con Massimiliano Allegri in panchina. Ultimo successo in Serie A del Diavolo.