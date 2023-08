Baresi celebra Rivera: “Tanti auguri di buon compleanno mio capitano”

Il Milan nella sua storia ha avuto numerosi capitani esemplari e tra questi sicuramente vi è Franco Baresi, iconica bandiera dei rossoneri. Il classe '60 è stato un idolo assoluto per i tifosi del Diavolo e ha militato sempre e solo con i meneghini per venti stagioni. Un calcio totalmente diverso a quello di oggi manipolato e gestito soprattutto dai soldi e dal denaro. Il bresciano ha conquistato di tutto e di più col club lombardo, 6 scudetti e 3 Champions League, allora conosciuta col nome di Coppe dei Campioni in primis.