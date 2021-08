Compleanno Pazzini: gli auguri del Milan sui propri canali social

Giampaolo Pazzini, ex attaccante del Milan, festeggia il suo 37° compleanno. Il post di auguri del club rossonero per il 'Pazzo'

Pazzini arrivò al Milan nell'estate 2012 dall'Inter, nell'ambito di uno scambio che portò Antonio Cassano in nerazzurro. In maglia rossonera il 'Pazzo' ha giocato per tre stagioni, collezionando 86 presenze tra Serie A, Champions League e Coppa Italia con 24 gol all'attivo per lui.